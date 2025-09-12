El dólar oficial dentro del segmento mayorista subió casi $100 en la semana y quedó a solo 1,3% del techo de la banda de flotación, lo que reavivó las especulaciones en el mercado acerca de una posible intervención del Banco Central (BCRA). La divisa trepó 1,5% este viernes, acumuló un alza semanal de 7,2% ($98) y se ubicó en un nuevo máximo nominal histórico.

La presión alcista se profundizó luego de la derrota del Gobierno en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. En ese marco, una fuente del mercado indicó que “al mediodía comenzaron a aparecer órdenes atípicas por u$s300 millones”, lo que sugería que podían provenir del Central.

Sin embargo, otro operador consultado aclaró que se trataba de “conjeturas” y que “si los precios tocan la banda superior, seguramente habrá intervención de la entidad monetaria”.

El analista financiero Christian Buteler se diferenció y aseguró en X que la postura observada en la apertura “no se operó ni fue hecha por el BCRA”. Según explicó, la rueda estuvo marcada por un fuerte volumen privado, a unos $15 por debajo del techo de la banda de $1.471,9.