El dólar oficial volvió a escalar con fuerza este miércoles en medio de la incertidumbre política y económica, a pocas semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre. En el Banco Nación, el billete minorista cerró en $1.450 para la venta, mientras que en otras entidades se ofreció a $1.470.

Según operadores, el Banco Central (BCRA) realizó ventas por cuenta y orden del Tesoro que superaron los u$s200 millones, con el objetivo de contener la demanda. Sin embargo, el mercado mantuvo la presión. “La moneda estadounidense operó nuevamente con tono demandado y firme y con una evolución acotada por la presencia oficial”, explicó el operador Gustavo Quintana.

Los dólares financieros acompañaron la tendencia alcista. El contado con liquidación (CCL) superó los $1.570, con una brecha de 10,6% frente al tipo de cambio mayorista. En tanto, el MEP avanzó 2,2% hasta $1.526,69, con una diferencia de 7,3% frente al oficial.

El dólar blue también trepó: cerró en $1.475 en la city porteña, mientras que en San Juan se negoció con un cierre de $1.400 para la compra y $1.500 para la venta.

El dólar mayorista cerró a $1.423, con un salto del 3,1% respecto del martes. Operadores señalaron que el Tesoro volvió a colocar una “barrera” de órdenes de venta para marcar un nuevo nivel de intervención, esta vez en $1.425.

El volumen operado alcanzó los u$s533 millones, casi 30% menos que en la jornada previa. En el mercado estimaron que al menos la mitad de esas divisas correspondieron a ventas del Tesoro.

La tensión también llegó al canal digital. Este martes, las billeteras virtuales Cocos y Mercado Pago suspendieron la venta de dólar oficial, lo que encendió rumores sobre nuevas restricciones. Ante la confusión, el BCRA aclaró que no hubo cambios normativos y que las plataformas habían hecho una “interpretación errónea de la norma”.