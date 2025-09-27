La investigación por el brutal triple femicidio en Florencio Varela avanzó con un giro clave: fue identificado el presunto autor intelectual, conocido como “Pequeño J”, un ciudadano peruano de 20 años señalado como líder narco y acusado de ordenar la ejecución.

Según fuentes judiciales, durante la madrugada del sábado se realizaron allanamientos simultáneos en distintos puntos del conurbano bonaerense. En el operativo surgieron indicios de que el joven buscaba fugarse al exterior, por lo que la Justicia emitió un pedido de captura internacional y difundió su imagen para facilitar su localización.

De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, “Pequeño J” habría contratado a sicarios para concretar el ataque, que fue premeditado y planificado como represalia por el supuesto robo de dinero y cocaína.

Una de las líneas más estremecedoras de la causa apunta a que el acusado habría organizado la transmisión en vivo de los asesinatos en un grupo cerrado de redes sociales, con el objetivo de enviar un mensaje intimidatorio a rivales.

Las víctimas fueron identificadas como Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20). Las jóvenes fueron torturadas antes de ser asesinadas, lo que refuerza la teoría de una venganza narco.

En paralelo, efectivos policiales realizaron un allanamiento en la Villa Zavaleta, donde sospechaban que podía ocultarse el joven prófugo, aunque el operativo fue infructuoso.

Pese a la magnitud del caso, las fuerzas de seguridad señalaron que el acusado no figuraba en los registros de antecedentes de los barrios más asociados al narcotráfico en la Ciudad de Buenos Aires, como la Villa 1-11-14 o la propia Zavaleta.

Los investigadores creen que el joven tendría mayor influencia en el sur del conurbano, especialmente en Florencio Varela, aunque no descartan conexiones con organizaciones delictivas de zonas como Bajo Flores y Barracas.

El avance en la búsqueda de los responsables coincidió con la detención en Bolivia de un quinto implicado en el triple femicidio. El sospechoso, de nacionalidad peruana y argentina, fue arrestado en un hostal de la ciudad de Villazón, muy cerca de la frontera con Argentina.