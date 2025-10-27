El choque se produjo en el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14, en el tramo comprendido entre Oberá y Campo Viera, en la madrugada del domingo. Un micro de larga distancia colisionó contra un auto particular y luego cayó a un arroyo, lo que derivó en un saldo trágico: nueve muertos y 29 heridos.

Las autoridades informaron que el conductor del vehículo particular, un hombre identificado como Rafael Ortíz (34 años), habría enviado un audio donde decía: “Estoy volviendo a 180, 190… recién mordí la banquina, casi me pegué un palo”. Ese mensaje se suma a la evidencia que la justicia analiza para determinar responsabilidades.

El móvil del accidente aún está bajo investigación: el equipo de la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC) recibió el teléfono del conductor para llevar adelante peritajes. Además, se espera el resultado del test de alcoholemia, ya que hay sospechas de que el conductor habría estado alcoholizado.

En cuanto a las víctimas, entre las nueve personas fallecidas figuran al menos cuatro estudiantes de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM). Los heridos tienen edades que van de los 5 a los 67 años, y varios permanecen internados en hospitales de Oberá, Campo Viera y Posadas.

La conmoción invade la provincia de Misiones, donde comunidades, docentes y familiares expresan su dolor ante la magnitud del siniestro. Las autoridades de tránsito y peritos viales adelantan que también se evaluará el estado de la vía, del vehículo y posibles negligencias al volante.