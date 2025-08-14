En las últimas horas, Claudio Contardi, condenado el miércoles a 19 años de prisión por violar en reiteradas ocasiones a su expareja, la modelo y conductora Julieta Prandi, fue trasladado a la Alcaidía Departamental N°3 de La Plata, donde se encuentran detenidos, en un sector separado, los rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa.

Minutos antes del cierre de la jornada, su abogado defensor, Fernando Sicilia, presentó un recurso de habeas corpus para solicitar la prisión domiciliaria de Contardi. “No solo con la detención en un establecimiento penitenciario se agrava ilegítimamente la detención de mi representado, sino que también inserta en una grave vulnerabilidad a su grupo familiar”, argumentó en el escrito.

El pedido se basó en la situación de la nueva familia del empresario. Sicilia sostuvo que Contardi fue padre de una beba el pasado 19 de julio y que su pareja, madre de la recién nacida, atravesaba una fuerte depresión. “No puede sostener a su hija, que ha estado internada por su complejo estado de salud y que requiere cuidado constante de sus padres. Al no estar el señor Contardi en la casa, su pareja debe luchar contra su cuadro de depresión y la recién nacida”, explicó.

El letrado pidió que los jueces consideraran “la perspectiva de género y los derechos de niños, niñas y adolescentes” en la decisión. También remarcó que, durante los casi cinco años que duró el proceso judicial, Contardi nunca se fugó ni representó, según él, una amenaza para la denunciante. “Los dichos ante medios de comunicación carentes de respaldo no pueden ser tomados en cuenta”, afirmó.

El planteo deberá ser evaluado por el Tribunal N°2 de Zárate-Campana, integrado por Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, que dictó la condena. En su voto, la jueza Leiro señaló que el empresario ejecutó “un esquema planificado para evitar que la víctima pudiera disponer de herramientas subjetivas para salir de la situación en la que estaba envuelta y perpetrar los abusos con total impunidad”.

Hasta el momento, Sicilia no solicitó medidas especiales para separar a su defendido de otros internos. Las posibilidades de que el pedido prospere, según fuentes judiciales, serían bajas.