La Policía Federal Argentina allanó una vivienda en la localidad de La Lonja, partido de Pilar, donde vive un adolescente de 14 años acusado de publicar amenazas de atentado contra un centro comercial en Tortuguitas y una escuela en Del Viso.

El operativo se concretó luego de una alerta emitida por el FBI a través de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. Según el informe, un usuario de la plataforma Discord compartía imágenes de armas de fuego y capturas satelitales de los lugares que planeaba atacar.

Con esa información, los investigadores de la Policía Federal avanzaron con la pesquisa y durante el fin de semana allanaron la vivienda del menor, donde confirmaron que los mensajes provenían de esa dirección IP. En el lugar se secuestraron diversos elementos de interés para la causa.

Cómo realizaba las amenazas

De acuerdo con los documentos incorporados a la investigación, el joven publicó en julio pasado material concreto en un servidor de Discord: imágenes satelitales del shopping de Tortuguitas y de la escuela de Del Viso, junto con fotografías de armas y mensajes en los que aseguraba que llevaría a cabo atentados.

Las publicaciones incluían una fecha precisa —el 20 de abril de 2026— que se repitió en distintos chats temáticos dentro de la plataforma.

Tras rastrear la dirección IP, los agentes lograron ubicar el domicilio y proceder al allanamiento. Entre los objetos incautados había una navaja tipo mariposa, cuadernos con listados de grupos terroristas como ISIS y Hamás, bibliografía vinculada al régimen nazi, una notebook, un teléfono celular y otros elementos de interés, según consignó Noticias Argentinas.

El adolescente estaba presente al momento del procedimiento, pero no fue detenido por ser inimputable. La Justicia Federal mantiene la causa bajo reserva y continúa analizando la evidencia digital junto a especialistas en delitos informáticos.