El Fondo Monetario Internacional (FMI) refrendó su apoyo al gobierno de Javier Milei en la conferencia de prensa de este jueves 11 de septiembre. La vocera del organismo, Julie Kozack, sostuvo que el programa busca “afianzar de manera duradera la estabilidad y fortalecer las perspectivas de crecimiento de Argentina”. Sin embargo, advirtió sobre la “volatilidad de las tasas de interés” y sus efectos en la economía.

Kozack informó que el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo esta semana una comunicación telefónica con Kristalina Georgieva, y remarcó que las recientes intervenciones del Tesoro en el mercado de contado fueron explicadas como una medida “temporal” ante la mayor volatilidad. También adelantó que Caputo viajará en octubre para participar de las reuniones anuales del organismo.

En su exposición, la funcionaria subrayó que el FMI “apoya la continua adhesión de las autoridades al ancla fiscal y a su programa integral de desregulación”, y celebró los superávits primarios logrados hasta agosto. Además, reconoció los avances en la reducción de la inflación, con una tasa mensual por debajo del 2% durante cuatro meses consecutivos.

Respecto de la política monetaria, la vocera señaló que fue clave para limitar las presiones inflacionarias y del tipo de cambio. Al mismo tiempo, alentó a que Argentina continúe acumulando reservas para “fortalecer la confianza en el peso, reducir los diferenciales y garantizar un acceso oportuno a los mercados internacionales”.

El respaldo del organismo se conoció en un contexto político marcado por la derrota electoral del oficialismo frente al peronismo bonaerense y la fuerte reacción de los mercados, con caídas de acciones argentinas en Wall Street y un riesgo país por encima de los 1000 puntos básicos.