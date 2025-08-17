El futuro de la búsqueda de la verdad sobre los nietos robados durante la dictadura quedó en manos del Senado

El Estado argentino mantiene una deuda que no se mide en dinero, sino en respuestas. A casi cinco décadas de la última dictadura militar, todavía no se sabe dónde están los cuerpos de miles de desaparecidos ni se ha restituido la verdadera identidad a todos los bebés robados, hoy adultos que rondan los 50 años.

En ese camino, el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) se ha convertido en una herramienta clave. Creado en 1987 e impulsado por Abuelas de Plaza de Mayo, el organismo analiza perfiles genéticos para determinar si una persona que duda de su identidad es hija o hijo de desaparecidos. Desde su creación, permitió identificar a 86 de los 140 nietos y nietas recuperados.

El BNDG funcionó con autonomía y autarquía desde 2009, pero un decreto presidencial en mayo de este año lo subordinó a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Esta medida generó un fuerte rechazo de organismos de derechos humanos, que advirtieron sobre el riesgo de que decisiones clave —como la administración del edificio donde se conservan miles de muestras— queden sujetas a criterios políticos y no científicos.

La Cámara de Diputados rechazó el decreto la semana pasada, restableciendo su independencia. Ahora, el Senado deberá decidir si respalda o no esa postura. “Si se pierde la autonomía, la reposición de insumos básicos o la gestión de nuestro archivo biológico podrían depender de otras oficinas, afectando los tiempos de trabajo”, advirtieron desde el organismo.

El método del BNDG se basa en el “índice de abuelidad”, desarrollado junto a los científicos Víctor Penchaszadeh y Mary Claire King. Este índice permite comparar el ADN de una persona con el de familiares que buscan a un niño o niña robado en la dictadura.

En su bio-banco —ubicado actualmente en Córdoba al 800— se conservan muestras de personas fallecidas que dejaron su material genético para que la búsqueda no se interrumpa. Allí trabajan 37 personas, entre técnicos y administrativos.

En la mayoría de los casos, el resultado es negativo: de las 17.000 consultas recibidas, las coincidencias fueron mínimas. Pero cada vez que el sistema arroja un “positivo”, el silencio se rompe. “Hay gritos, abrazos y lágrimas. Porque significa que una familia vuelve a encontrarse”, relató una técnica del Banco.

Búsquedas incansables

El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) no solo trabaja para restituir la identidad de los nietos robados durante la última dictadura militar. También es la herramienta que utilizan cientos de madres que denuncian haber sido víctimas de robo de bebés en otros contextos: partos en los que les dijeron que sus hijos habían nacido muertos, pero que en realidad fueron entregados o vendidos ilegalmente.

Según datos oficiales, unas 700 mujeres depositaron su material genético en el organismo para que sea cotejado con personas que, acercándose a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Co.Na.D.I.), sospechan que su historia no es la que les contaron. Hasta el momento, este trabajo permitió que 50 personas descubrieran su verdadera identidad y reencontraran a sus madres biológicas.

Para Guillermo Pérez Roisinblit, nieto restituido en 2004 y hoy integrante de Abuelas de Plaza de Mayo, la medida es un riesgo directo: “Perder la autonomía implicaría tirar abajo un trabajo de casi cuarenta años. Todas las búsquedas que aún son una pregunta podrían quedar truncas”. Pérez Roisinblit fue encontrado gracias al BNDG tras haber nacido en 1978 en la ESMA, donde su madre, Patricia Julia Roisinblit, permanecía secuestrada. Sus padres siguen desaparecidos.

Un archivo único

El Banco no solo guarda material genético de personas vivas. También custodia perfiles de familiares ya fallecidos, un recurso que no puede volver a obtenerse. “Descuidar ese archivo sería una pérdida irreparable”, remarcan sus trabajadores.

Actualmente, el organismo funciona bajo la dirección de Mariana Herrera Piñero, doctora en Ciencias Biológicas, reconocida este año como Personalidad Destacada en Derechos Humanos por la Legislatura porteña. Su mandato fue prorrogado hasta que se llame a un concurso para designar nuevas autoridades, proceso que sufrió demoras.