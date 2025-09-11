El gobernador de Mendoza recibió a los negociadores del Grupo GRIS: «Su tarea fue decisiva»

El gobernador Alfredo Cornejo recibió este jueves en la Casa de Gobierno a los negociadores del Grupo GRIS, los protagonistas anónimos de la exitosa operación que contuvo a la adolescente de 14 años que se atrincheró armada en una escuela de La Paz. El encuentro sirvió para reconocer la labor de los efectivos, quienes con su profesionalismo lograron desactivar una crisis que mantuvo en vilo a toda la provincia y culminó sin víctimas.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario mendocino destacó el trabajo de los agentes y subrayó que el resultado "mostró el valor de contar con los recursos necesarios y fundamentalmente con equipos altamente preparados para enfrentar situaciones críticas". La misión, que se extendió por más de cinco horas, fue clave para que la joven depusiera su actitud y nadie resultara herido.

Un aplauso a los rostros anónimos

Cornejo también extendió su agradecimiento a la Fuerza de Operaciones Especiales y a todos los agentes que participaron en el operativo. Por razones de seguridad, los rostros de los negociadores se mantienen en estricta reserva. "Es fundamental preservar el anonimato de estos profesionales para garantizar su intervención en futuras negociaciones", explicó el gobernador, resaltando la importancia de proteger la identidad de quienes arriesgan su vida en estas delicadas misiones.

Acompañado por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, Cornejo enfatizó la importancia de la coordinación institucional. "En momentos difíciles, la articulación entre ministerios, fuerzas de seguridad y profesionales es lo que nos permite dar respuestas efectivas", concluyó el mandatario, destacando el trabajo en equipo que fue crucial para el feliz desenlace de la situación.