El Gobierno anunció que el Tesoro comenzaría a intervenir en el mercado cambiario para estabilizar al dólar. El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, informó que la medida apunta a “contribuir a la liquidez y al normal funcionamiento” de la plaza cambiaria.

Tras el anuncio, el dólar oficial en el Banco Nación bajó a $1.375 y el mayorista se ubicó en $1.365, luego de haber tocado los $1.400 en la jornada. El MEP descendió a $1.365,56 y el contado con liquidación a $1.371,04. En contraste, el dólar blue subió 1,10% y cerró en $1.370.

En criollo, el movimiento significó que el Gobierno puso dólares propios en el mercado para evitar una suba más brusca. Para los consumidores, esto podía frenar —aunque sea por un tiempo— la presión sobre los precios y dar un respiro en medio de la inflación. Sin embargo, los analistas advirtieron que se trataba de una solución transitoria, que dependía de cuántas reservas se estuvieran dispuestos a usar.

El esquema de bandas de flotación acordado con el FMI quedó en suspenso. Según fuentes oficiales, el organismo fue consultado y dio su aval a la medida. De todos modos, la decisión generó dudas sobre la estrategia cambiaria hacia adelante, en un contexto marcado por la incertidumbre electoral.