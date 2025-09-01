El Gobierno nacional denunció ante la Justicia Federal una “maniobra golpista” después de la difusión de grabaciones ilegales de conversaciones privadas de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente. Según informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, se trató de “un ataque ilegal, planificado y dirigido” con el objetivo de condicionar al Poder Ejecutivo en medio de la campaña electoral.

“Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, aseguró Adorni en sus redes sociales. La presentación judicial coincidió con la información de que en los próximos días podrían aparecer audios de más ministros.

Los registros de Karina Milei se conocieron el viernes pasado a través del canal de streaming Carnaval, días después de que trascendieran audios de Diego Spagnuolo denunciando presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En esas grabaciones, la funcionaria no hizo referencia al caso de la ANDIS, pero sí dejó frases privadas como: “No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”.

En otro tramo se la escuchó describir su rutina laboral en Casa Rosada: “Yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche”. Desde el Gobierno interpretaron la publicación de estos audios como un “mensaje mafioso”. “Estamos seguros de que Karina no dijo nada incriminador. Lo grave es que alguien haya grabado con esas intenciones en el interior de Casa Rosada”, señaló una fuente oficial a Infobae.

La preocupación dentro de la administración nacional se intensificó con la sospecha de que los audios podrían alcanzar a otros ministros. Funcionarios admitieron que las filtraciones buscaban instalar “paranoia” en la primera línea de la gestión.

La revelación derivó en una reunión de emergencia en Casa Rosada, en la que participaron Adorni, el asesor Santiago Caputo, el viceministro de Justicia Sebastián Amerio y el apoderado de La Libertad Avanza, Santiago Viola, entre otros.

Qué dice la denuncia presentada

La presentación judicial fue firmada por el Ministerio de Seguridad bajo la dirección de Fernando Oscar Soto, y tuvo el aval de la ministra Patricia Bullrich. El escrito describió el hecho como “una burda operación de inteligencia no institucional, prohibida por la Ley 25.520”, con la intención de “influir ilegítimamente en la opinión pública, desestabilizar indicadores económicos y condicionar el proceso electoral”.

El documento advirtió sobre la gravedad de que las grabaciones pudieran haberse hecho dentro de la Casa Rosada: “La mera posibilidad de que se hubieran realizado grabaciones encubiertas dentro de la sede del Poder Ejecutivo otorga a la maniobra una gravedad inusitada”.

Como medida cautelar, el Gobierno pidió prohibir la difusión de los audios y de cualquier otro material relacionado, en resguardo de la legalidad y de los procesos democráticos. La denuncia acusó a una “organización criminal” de utilizar conversaciones privadas de funcionarios para “alterar la opinión pública y generar violencia en un contexto electoral sensible”.

El Ejecutivo vinculó la difusión de los registros con el tramo final de la campaña antes de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y los comicios nacionales del 26 de octubre. “El momento elegido no es casual”, concluyó el Ministerio en su escrito.