La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), el organismo que nuclea a los abogados del Estado argentino, anunció este miércoles una drástica reestructuración que incluyó el despido de más de 60 funcionarios, la eliminación de direcciones nacionales y la disolución de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.

Si bien en el comunicado oficial no se hizo mención al motivo detrás de estos cambios, en la Casa Rosada trascendió que la decisión fue impulsada tras detectar filtraciones sensibles relacionadas con la causa por la expropiación de YPF, que se tramita en Estados Unidos ante la jueza Loretta Preska. El Gobierno sospecha incluso de venta de información por parte de empleados del Estado, aunque por el momento optó por no confirmarlo públicamente para no agravar la situación.

"El Procurador Castro Videla está haciendo una purga, estamos hablando de un organismo que maneja causas que cuestan muchos millones de dólares", señalaron fuentes oficiales a Infobae. La preocupación se instaló en el Ejecutivo luego de que trascendieran estrategias judiciales sin autorización de los altos mandos, lo que podría afectar directamente la posición argentina en litigios de alta sensibilidad internacional.

La PTN, que encabeza Santiago Castro Videla, justificó la medida como parte de un plan para “eficientizar su funcionamiento operativo y contribuir a la reducción del gasto público”, en línea con los objetivos de la Ley Bases. En ese marco, se redujo su personal en más del 20% desde febrero de 2025, cuando asumió la nueva gestión tras la salida de Rodolfo Barra.

Entre los principales cambios, se confirmó que el organismo pasará de seis a cuatro Direcciones Nacionales, se desactivará la escuela de capacitación interna, y se recortarán gastos en viajes y comitivas. “Se eliminan lujos jerárquicos, funciones superpuestas y se reasignan competencias estratégicas”, destacaron desde la PTN.

El comunicado también señaló que muchas de las funciones que antes estaban tercerizadas serán absorbidas internamente, lo que responde a una política de “autosuficiencia y austeridad”.

Por ahora, el Gobierno decidió no brindar detalles sobre qué tipo de información se habría filtrado ni a dónde habría llegado, pero se sospecha que podría haber beneficiado a la parte demandante en el juicio por la estatización de YPF. La causa es una de las más costosas en la historia judicial argentina, con riesgos millonarios para el Estado.