En medio de la expectativa por una multitudinaria movilización en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el gobierno de Javier Milei avivó la polémica con la difusión de un nuevo video institucional que cuestiona la cifra de 30 mil desaparecidos y refuerza la teoría de los "dos demonios".

El material fue publicado a la medianoche del 24 de marzo desde la cuenta oficial de Casa Rosada con el mensaje: "La historia no es solo aquello que nos cuentan sino todo lo que nos atrevemos a descubrir. Este Día de la Memoria, defendemos la libertad de conocer nuestra historia. Completa".

El video está protagonizado por el escritor Agustín Laje, referente de sectores de derecha, quien sostiene que "la historia debe ser completa y rigurosa", sugiriendo que se ha ocultado deliberadamente el rol de las organizaciones guerrilleras. Además, insiste en que “No está bien ocultar la situación de guerra revolucionaria que vivía la Argentina de los años 70. No está bien disimular el hecho de que la represión ilegal y la técnica de desaparición de personas comenzaron antes del 24 de marzo de 1976. No está bien negar a las víctimas cuando son de un lado e inflarlas cuando son del otro. No está bien inventar cifras con propósitos efectistas”, consideró Laje.

“Las generaciones que no vivimos los años 70. Queremos conocer la historia de manera completa, integral, respetuosa, sin revanchismos, sin anteojeras ideológicas y sin conveniencias políticas y económicas que la ensucien y la distorsionen. Además, queremos hacerlo en libertad. No aceptamos ninguna clase de censura, no le reconocemos validez a ningún dogma escondido tras la tiranía de la corrección política”, prosiguió.

Y concluyó: “Queremos ser libres de conocer nuestra historia. Es la única forma que existe de aprender del pasado y no repetirlo nunca más. Una sociedad que se aferra a la mentira no puede construir un futuro en libertad. Este 24 de marzo rompamos con el relato impuesto y reivindiquemos nuestro derecho a conocer la verdad completa”.

El video refuerza la línea discursiva que el Gobierno viene sosteniendo desde el inicio de la gestión de Milei, en la que busca instalar la idea de que en Argentina hubo una "guerra" entre dos bandos.

En 2024, el Gobierno ya había generado una fuerte controversia al publicar otro video en el que se negaba la cifra de 30 mil desaparecidos y se hablaba de una "represión" en el marco de un conflicto armado.

Fuentes cercanas al presidente descartaron que Milei haga alusiones directas al 49° aniversario del golpe cívico-militar en sus redes o discursos. Mientras tanto, se espera una respuesta contundente en las calles, con marchas masivas en todo el país para reafirmar la memoria y rechazar el negacionismo.