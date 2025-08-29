El calendario de feriados 2025 sumará un nuevo fin de semana largo en octubre. El Día del Respeto por la Diversidad Cultural, que cae el domingo 12, será trasladado al lunes 13, de acuerdo al decreto 614/2025 firmado por el presidente Javier Milei.

La medida apunta a potenciar el turismo interno y ya genera expectativas en sectores como hotelería, gastronomía y transporte. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en cada receso de este tipo se movilizan más de 2 millones de personas y los ingresos superan los 100 mil millones de pesos.

El esquema de días quedará conformado de la siguiente manera: sábado 11 y domingo 12 como fin de semana habitual, y lunes 13 con feriado trasladado, lo que permitirá tres jornadas consecutivas de descanso.

Los fines de semana largos suelen impulsar escapadas a destinos como Mar del Plata, Córdoba, Iguazú o Bariloche, además de incrementar la concurrencia a restaurantes y bares en todo el país. Sin embargo, no todos los sectores celebran estas disposiciones. Un informe de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) advirtió que en 2024 las políticas de feriados largos generaron una pérdida neta de alrededor de 2.600 millones de dólares, debido al freno en actividades como industria, construcción, educación y salud.

De acuerdo con la normativa, los feriados trasladables que caigan en fin de semana pueden moverse al lunes siguiente o al viernes anterior. En lo que resta del año, el calendario incluye otras fechas destacadas: el Día de la Soberanía Nacional (20 de noviembre, que se traslada al lunes 24), el feriado turístico del 21 de noviembre, el Día de la Virgen (8 de diciembre) y Navidad (25 de diciembre).