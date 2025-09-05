El Gobierno nacional reconoció que la filtración de los audios de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), afectó la imagen del presidente Javier Milei. Según fuentes oficiales, “el piso de la imagen no baja de los 40 puntos”, a pesar del escándalo que investiga la Justicia.

Además, desde la Casa Rosada anticiparon un alto nivel de ausentismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, con una participación estimada inferior al 60%. Por eso, la mesa electoral de La Libertad Avanza incluyó en su campaña un llamado explícito al voto, que Milei reforzó en su discurso de cierre en Moreno.

Según TN, Milei aún no definió si asistirá al búnker de La Libertad Avanza en La Plata, aunque su presencia dependerá del resultado electoral. Su secretaria general, Karina Milei, y otros integrantes del gabinete, sí estarán presentes, al igual que los armadores provinciales como Sebastián Pareja y referentes de la agrupación Las Fuerzas del Cielo.

Para fortalecer su campaña de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre, el jefe de Estado planea un esquema de seis recorridas por distintas secciones bonaerenses. Entre las ciudades previstas están Mar del Plata, La Plata, Bahía Blanca y encuentros con referentes del campo, empresarios y la juventud libertaria.

“Estamos preparando recorridas estratégicas por toda la provincia para reforzar la campaña y estimular la participación”, explicaron desde Balcarce 50, sede del Ejecutivo, que además evalúa los resultados de las elecciones locales como parte de la planificación nacional.