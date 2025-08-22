Hay temor entre los empleados del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) de Mendoza y San Juan. Luego de que el Senado rechazara el DNU que modificaba la ley de creación del organismo, el Gobierno Nacional pasó a disponibilidad a 49 trabajadores de la vecina provincia, según informó el Diario Los Andes.

Los senadores que impidieron que el DNU prospere, además lo hicieron con los decretos que afectaban a otros organismos autárquicos como el INTA, INTI y Vialidad Nacional.

Los profesionales de planta permanente quedarán en esa condición entre 6 y 12 meses, tiempo en el que percibirán una reducción de salario, deberán estar disponibles dentro del horario laboral. El difícil escenario se completa con que ya los notificaron que sus puestos ya fueron eliminados.

La preocupación crece en San Juan. En la sede de la provincia trabajan 27 empleados de planta permanente. Los contratados son cerca de 30 y su vínculo vence en diciembre.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) fue dispuesto por el Gobierno en julio. El documento ordenaba la disolución del INV como ente autárquico, para que pase a depender de la Secretaría de Agricultura.

Con esta movida, Nación busca que se eliminen controles en etapas claves del proceso productivo, como viñedos, cosecha, elaboración y transporte. De este modo, los controles solo se centrarán en el producto final: el control, del vino en góndola y certificación de calidad para exportación.

Esta reducción de tareas del organismo nacional significaría una reducción de personal y funciones técnicas. La justificación del Gobierno es la necesidad de achicar el gasto público para cuidar el déficit fiscal.

INV clave para San Juan

Para Mendoza y San Juan, el INV es un organismo estratégico, cuyo rol en la trazabilidad, calidad y formalización de la producción es importante para las exportaciones y, por lo tanto, para el prestigio del vino argentino.

A la preocupación de los empleados de la sede local de INV, se le suma del resto del sector vitivinícola sanjuanino que advierte que al desmantelar el organismo o reducir su rol afectará directamente la cadena vitivinícola de San Juan.

Toda esta situación se da en un contexto de caída del consumo interno y problemas de rentabilidad.