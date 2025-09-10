El Gobierno nacional alista la presentación del Presupuesto 2026 en un contexto político complejo, marcado por fricciones con gobernadores y bloques opositores del Congreso. La iniciativa deberá afrontar erogaciones adicionales por casi un 1% del Producto Bruto Interno (PBI), derivadas de proyectos aprobados recientemente, como la ley de financiamiento universitario, impuestos a los combustibles y el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Según estimaciones de la consultora Macroview, estos gastos adicionales obligarían a un ajuste fiscal más intenso al inicio del próximo año. La Fundación Mediterránea advirtió que para cumplir con la meta de un superávit primario de 1,6% del PBI en 2025, las erogaciones no automáticas —como subsidios a la energía o transferencias a empresas públicas— deberían recortarse entre 12% y 14% real anual entre agosto y diciembre de este año.

El proyecto de presupuesto se encuentra en la etapa final de elaboración en el Palacio de Hacienda, tras definir resultados primarios y financieros, límites de endeudamiento y proyecciones de recaudación de Nación y provincias. La presentación en público será realizada por el presidente Javier Milei en cadena nacional, como ocurrió el año pasado.

El Gobierno planea incluir nuevamente una “regla fiscal” para blindar el superávit, mecanismo que establece techos de gasto y deja fuera de la discrecionalidad las jubilaciones, que seguirán ajustándose por inflación. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el 78,1% de los recursos quedaría intocable bajo esta regla, mientras que el 21,9% restante —programas sociales, transferencias a provincias y bienes y servicios— podrá ajustarse según las prioridades del Ejecutivo.

En el plano político, el oficialismo busca recomponer puentes con los mandatarios provinciales y afrontar la relación con la oposición tras la derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires, escenario que podría condicionar la aprobación de futuros proyectos.

El contexto económico también influye en el diseño del Presupuesto 2026: la inflación acumulada en agosto alcanzó 33,6% interanual y el dólar mostró movimientos relevantes en los últimos meses, aunque sin un impacto fuerte en los precios debido a la caída del consumo.

El Ministerio de Economía definirá los últimos detalles del proyecto hasta el viernes, previo a su envío formal al Congreso, donde será debatido en el marco de un clima de alta presión fiscal y política.