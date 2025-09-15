El Gobierno confirmó que promulgó la ley de emergencia en discapacidad, sancionada por el Congreso tras el rechazo al veto del presidente Javier Milei, pero aclaró que no la iba a reglamentar hasta resolver de dónde saldrían los recursos para financiar su aplicación.

La norma fue impulsada por la oposición y recibió un amplio respaldo parlamentario, incluso de fuerzas que habían acompañado al oficialismo. Tanto en Diputados como en el Senado, el proyecto alcanzó los dos tercios necesarios para insistir con la sanción.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, explicó que la promulgación se iba a concretar, aunque condicionó la aplicación de la ley al debate sobre su financiamiento. “El Congreso, cuando sanciona una ley, debe establecer de dónde salen los recursos. No me pueden endilgar a mí que vea cómo reacomodar las partidas”, advirtió en declaraciones a Clarín.

La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que la norma podría sumar entre 493 mil y 946 mil nuevos beneficiarios, con un costo fiscal estimado entre $1,8 y $3,6 billones, lo que representaba entre el 0,22% y el 0,42% del PBI. A esa cifra se sumaban $278 mil millones para la compensación a prestadores y $7 mil millones para talleres de producción.

La ley se aprobó tras una fuerte movilización de familiares y organizaciones de personas con discapacidad, que denunciaron el congelamiento de fondos y la baja masiva de beneficiarios luego de una auditoría cuestionada. El conflicto se profundizó por el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tras la salida de su titular Diego Spagnuolo, involucrado en audios que revelaron un supuesto circuito de coimas.

Entre sus principales puntos, la ley estableció el financiamiento de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad, fijadas en el 70% del haber mínimo jubilatorio y compatibles con empleo registrado, siempre que los ingresos no superaran el tope de dos salarios mínimos. También dispuso la actualización mensual de aranceles de prestaciones de acuerdo al índice de inflación y creó un régimen de regularización fiscal para el sector.

Finalmente, la norma reforzó el financiamiento y el funcionamiento de la ANDIS, organismo encargado de coordinar las políticas públicas en materia de discapacidad.