El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) avanzó en un conjunto de reformas metodológicas que prevén modificar la forma en que la Argentina mide la inflación, los salarios y la pobreza. Según fuentes oficiales, los cambios se encuentran en distintas etapas de desarrollo y comenzarían a aplicarse a partir de 2026, luego de las elecciones.

El objetivo del organismo es modernizar los indicadores más sensibles de la economía, muchos de los cuales se elaboraban con metodologías diseñadas hace más de una década o incluso hace más de 40 años.

Entre las reformas más esperadas se encuentra la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide la inflación mensual. El Indec completó los desarrollos técnicos del nuevo indicador en marzo de 2025, bajo la gestión de Marco Lavagna. Sin embargo, el lanzamiento oficial se prevé para después de los comicios, con el fin de garantizar una transición ordenada entre las series estadísticas.

El nuevo IPC contempla un reajuste en los pesos relativos de cada rubro: los servicios —como vivienda, transporte y tarifas— ganarían más relevancia, mientras que los bienes y alimentos perderían participación. El propósito es reflejar con mayor precisión los hábitos de consumo actuales, ya que el índice vigente se basa en datos de 2004 y 2005.

Además, el organismo prevé modificar el Índice de Salarios. Desde el año que viene, el componente informal de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) se procesaría mensualmente, lo que permitiría captar los cambios en tiempo real y reducir el rezago de información.

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que sirve de base para calcular la línea de indigencia y pobreza, también se revisaría. Se analiza ajustar la cantidad de calorías y actualizar su composición para incluir una dieta más saludable. Las autoridades aclararon que aún no hay una decisión tomada sobre la nueva metodología.

Por último, el Indec proyecta ampliar la cobertura de la Encuesta Permanente de Hogares, que actualmente se realiza en 31 aglomerados urbanos. El nuevo esquema incluiría todas las localidades con más de 2.000 habitantes, lo que permitiría obtener un panorama más completo de la realidad económica del país.