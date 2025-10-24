El mensaje de despedida de Juan Jyoza, un influencer sevillano de 28 años, conmovió a miles de personas en todo el mundo. Días antes de morir a causa de un cáncer de colon en etapa 4, el joven publicó un video donde dejó un consejo que se volvió viral: “No te olvides de vivir, yo ya no tengo tiempo”.

Jyoza se había hecho conocido en redes por sus reseñas gastronómicas y su estilo cercano. En su canal de YouTube, abierto en 2023, compartía experiencias en restaurantes, supermercados y probaba productos virales. “Foodie por pasión, Policía del Foodie por necesidad”, se definía en su perfil, donde transmitía su entusiasmo por la comida y la vida cotidiana.

Su historia cambió a fines de 2023, cuando los médicos le diagnosticaron cáncer de colon con metástasis en el peritoneo. Desde entonces, el joven decidió continuar creando contenido para mantener la mente ocupada. “Este canal me ayudó a seguir adelante. Me hacía sentir que lo que hacía tenía sentido”, contó en uno de sus videos.

A pesar del tratamiento y las operaciones —incluida una de urgencia que lo obligó a llevar una bolsa de colostomía—, Jyoza siguió grabando desde el hospital. En su último video, filmado desde la cama, agradeció a sus seguidores por el apoyo y los animó a no dejar pasar la vida:

“Este video es para motivarlos, porque hay mucha gente tirada en el sofá... Siéntate en algo que te guste, haz algo porque te gusta y no te centres en los números, porque todo llega. Gracias por el apoyo, no olvides vivir”.

Con una mezcla de serenidad y lucidez, el joven reflexionó sobre el paso del tiempo:“Muchas veces estás en el sofá y lo que no tienes es ganas. Y las ganas son tonterías... Yo ya no tengo tiempo, ese es el problema. Si tienes tiempo, puedes hacer cosas, tío”.

El video superó millones de reproducciones en pocas horas y provocó una oleada de mensajes de admiración y tristeza. Muchos usuarios compartieron su testimonio como un recordatorio sobre la fragilidad de la vida y la importancia de valorar lo cotidiano.

Uno de los comentarios más compartidos resumió el impacto del mensaje: “A veces hace falta una historia así para sentirnos agradecidos por cada día que despertamos con salud. Vivimos quejándonos, sin darnos cuenta de lo que tenemos”.

La despedida de Juan Jyoza se convirtió en un homenaje viral y en una invitación colectiva a replantear las prioridades y aprovechar el tiempo mientras se puede.