Este lunes, un día después del Domingo de Resurrección, el mundo recibió con pesar la noticia del fallecimiento de Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. El pontífice argentino murió a los 88 años, tras doce años al frente del Vaticano.

Conocido por su carisma, su compromiso con los más necesitados y su defensa constante de las minorías, Francisco deja un legado de palabras profundas y gestos concretos. En las últimas horas, muchos de sus mensajes más conmovedores volvieron a circular en redes sociales, en especial aquellos que reflexionan sobre la muerte, un tema que él mismo abordó con serenidad en varias ocasiones.

En una entrevista íntima, un periodista le preguntó si le temía a la muerte. La respuesta del Papa fue contundente: “No.” Y luego agregó: “Sé que va a venir. En alguna ocasión en la que pensé que podía haber riesgo, como cuando tuve que someterme a una operación, me preparé. Le pedí al Señor que no me agarrara de inconsciente, al menos que la vea venir.”

Francisco compartió una reflexión más: “Dicen que es raro tenerle miedo a la muerte; sino que el miedo es verla venir. Verla venir para saber que se acerca el final.”

Su última aparición pública fue durante la misa de Pascua, en la que, visiblemente debilitado, impartió la bendición final a los fieles.