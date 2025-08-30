El paso a Chile por el Cristo Redentor permanecerá cerrado por nevadas

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor estuvo habilitado hasta las 21 horas de este viernes 28 de agosto. Así lo informaron las autoridades mendocinas, que además indicaron que para este sábado permanecerá cerrado por las intensas nevadas en el lugar y los alrededores.

En la alta montaña, en ambos complejos aduaneros, este viernes no se produjeron demoras, a pesar de que el camino estaba mojado por la nieve. Cabe recordar, que, por el temporal de Santa Rosa, para San Juan y Mendoza corre una alerta amarillo por la llegada de viento Sur.

La Dirección de Protección Civil de San Juan informó que, durante la tarde y noche de este viernes 29 de agosto, se prevé la llegada de viento Sur en varios departamentos de la provincia. La advertencia alcanza a 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento.

Según el parte oficial, el fenómeno estará acompañado de ráfagas intensas. “Los vientos rotarán al sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden superar los 70 km/h”, precisaron desde el organismo, que emitió un alerta amarillo.

Protección Civil solicitó a la comunidad extremar cuidados y brindó una serie de medidas preventivas:

Prestar atención a posibles cables caídos, ramas y objetos sueltos.

Cerrar y asegurar puertas y ventanas.

Conducir con precaución, manteniendo la distancia entre vehículos y la velocidad mínima.

Evitar detenerse debajo de árboles o estructuras sujetadas a edificios, como carteles, marquesinas o toldos.

Contar con linternas cargadas en caso de cortes de energía.