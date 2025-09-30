La causa que conmocionó a la comunidad evangélica de Mar del Plata entró en su etapa final. Este lunes, la fiscal Laura Mazzaferri solicitó ante el Tribunal Oral Federal, presidido por el juez Roberto Falcone, que el pastor Roberto Tagliabue sea condenado a 14 años de prisión por los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral, privación ilegal de la libertad y ejercicio ilegal de la medicina.

Además de la pena de cárcel, la fiscal pidió una indemnización de 136 millones de pesos para las víctimas y la inhabilitación perpetua para que Tagliabue no pueda dirigir ningún centro de rehabilitación.

Modus operandi

Según la acusación, Tagliabue recibía a personas vulnerables en un “hogar” frente a su casa y las obligaba a realizar tareas de mantenimiento y limpieza en la iglesia, el hogar, un almacén, una forrajería y mediante venta ambulante. Las víctimas también trabajaban en otro domicilio bajo su control.

“El pastor utilizaba su rol y un discurso espiritual para ganarse la confianza de los jóvenes y luego someterlos a una relación de dependencia total”, explicó Mazzaferri.

El circuito de explotación incluía la iglesia El Shaddai, una casa lindera, un comedor comunitario llamado El Farolito, un minimercado y la forrajería ubicada en la calle Génova. Los jóvenes eran captados, alojados y obligados a trabajar en condiciones precarias, sin llaves, sin poder salir sin permiso, con documentos retenidos y autorización incluso para hablar con sus familias.

“La libertad de las víctimas estaba totalmente coartada”, aseguró la fiscal, comparando la situación con la de casos de trata sexual donde se permite salir solo para cumplir con la explotación.

Durante el juicio se acreditó que los jóvenes realizaban venta ambulante de panificados, productos de limpieza y plantas, además de trabajar en los comercios del pastor y realizar tareas de albañilería. Todo el dinero era administrado por Tagliabue, quien descontaba gastos y multas a su antojo.

“El producto de su trabajo nunca llegaba a ellos. Todas estas tareas eran presentadas como parte del tratamiento”, relató una profesional del Programa de Rescate. La fiscal enfatizó que los hechos constituyen explotación laboral mediante reducción a la servidumbre, práctica análoga a la esclavitud.

Mazzaferri solicitó una reparación económica de 135.738.994 pesos, a repartir según el tiempo que cada víctima estuvo sometida al circuito de explotación. También pidió el decomiso de dos propiedades en la calle Génova, el predio donde funciona la iglesia, cinco vehículos y dos motos, utilizados para captar y explotar a los jóvenes.

“El reconocimiento del derecho a restitución económica y el decomiso de los activos permite enfocar los hechos como criminalidad compleja y graves violaciones a los derechos humanos”, subrayó la fiscal.

El próximo lunes será el turno del alegato de la defensa, a cargo del abogado Mauricio Varela. Desde el inicio del proceso, la defensa sostiene que “nunca hubo personas privadas de su libertad” y que quienes pasaron por el lugar “entraban y salían voluntariamente”.

Tagliabue declaró que “nadie estaba obligado a dar el diezmo” y que el dinero se guardaba por seguridad, debido a problemas de adicciones de algunos asistentes. El pastor lleva tres años y tres meses detenido y espera que la Justicia “aclare la situación y le devuelva su buen nombre y honor”.