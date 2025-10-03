“Má, mañana te despierto para tomar unos mates”, le dijo Ramiro Díaz a su mamá, Celeste Torres, la noche del 2 de marzo de 2023. No cumplió la promesa: a la mañana siguiente se levantó tarde, salió apurado hacia el trabajo y ya no volvió. A los 18 años, el joven murió tras ser atropellado por un tractor mientras cumplía tareas como recolector de residuos en el municipio cordobés de Ausonia, una pequeña localidad cercana a Villa María.

A dos años y medio de la tragedia, la familia de Ramiro continúa reclamando justicia y pide que la causa sea elevada a juicio.

El hecho

El hecho ocurrió el 3 de marzo de 2023, a las 10:51, cuando Ramiro regresó al corralón municipal a bordo de un tractor agrícola con compactador de basura.

El vehículo era conducido por Daniel Rodríguez, quien realizaba maniobras de estacionamiento. Los compañeros del joven creyeron que la maniobra había finalizado y descendieron, pero el tractor volvió a moverse y una de sus ruedas pasó por encima de Ramiro.

El encargado del corralón, Adrián Gadea, presenció la escena y fue quien avisó a la madre de Ramiro sobre el accidente. “Me dijo que no había sido nada, que era solo la pierna. Pensé que le ponían un yeso y ya nos volvíamos para mi casa”, recordó Celeste en diálogo con TN.

Gadea la buscó y la acompañó al Hospital Pasteur de Villa María, donde el joven había sido trasladado de urgencia. Allí recibió la peor noticia: Ramiro estaba en terapia intensiva con múltiples traumatismos. Tras 17 días internado, falleció el 22 de marzo de 2023.

La investigación tomó impulso recién este año. En mayo de 2025, la fiscal Juliana Companys imputó a cuatro personas:

Mauricio Pajón, exintendente de Ausonia.

Rubén Calcagno, exdirector de Obras Públicas.

Daniel Rodríguez, conductor del tractor.

Adrián Gadea, encargado del corralón municipal.

La familia denunció que, al día siguiente del accidente, el entonces intendente ordenó pintar el tractor y colocarle luces y un espejo retrovisor, trabajos que habrían estado a cargo de Gadea.

La madre de la víctima también apuntó contra el conductor del tractor. “Una semana antes del accidente, mi hijo me dijo: ‘fuimos con Tomás y Daniel al basural y Daniel casi nos atropella porque jugaba haciendo marcha atrás’. Es un demente”, afirmó.

Además, deslizó que Rodríguez “quizás quiso hacerle una joda”, aludiendo a que el hecho no fue un simple descuido.

Una pericia accidentológica, realizada por la especialista Sandra Elisabet Artero, fue clave para sostener la imputación. Según el informe, el accidente se produjo porque el tractor “carecía de espejo retrovisor derecho y presentaba un estado general y un mantenimiento deficientes”.

El documento indica que hubo una “ausencia total de medidas de seguridad laboral” y que, aunque la maniobra fue a baja velocidad, la combinación de la falta de visibilidad, deficiencias mecánicas y ausencia de protocolos de seguridad fue determinante en el desenlace.

El abogado de la familia, Héctor Villarino, remarcó: “Queremos que la causa sea elevada a juicio. Hubo negligencia tanto por parte del conductor como de los responsables municipales”.

Celeste Torres mantiene vivo el reclamo. “Perdí a mi hijo por la negligencia de otros. No voy a parar hasta que todos los responsables enfrenten a la Justicia. Ramiro tenía solo 18 años, tenía toda una vida por delante”, expresó.