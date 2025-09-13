Luego de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno modificó su estrategia económica y adoptó un enfoque más pragmático en materia monetaria. Se permitió que el dólar se mantuviera cerca del techo de la banda cambiaria, mientras el Banco Central asumió un rol activo en la regulación de la liquidez y en la reducción de las tasas de interés.

La autoridad monetaria recortó la tasa de referencia de 45% a 35% anual entre martes y miércoles, trasladando este ajuste a la caución y al REPO interbancario, y aumentando el stock de pasivos remunerados a $4,5 billones. Según la consultora PxQ, estas medidas permiten operar la política monetaria de manera “menos dramática”, estabilizando el mercado de pesos y comprimiendo la tasa de bonos a tasa fija y bonos CER.

La consultora EcoGo destacó que la baja de tasas aún no se refleja completamente en créditos al sector privado no financiero, pero es un paso para contener la presión financiera. Por su parte, 1816 y PxQ señalaron que la medida ayudó a garantizar un rollover del 91% en la subasta de bonos en pesos sin afectar reservas ni el tipo de cambio.

El endurecimiento de tasas previo había provocado una caída de la actividad productiva y comercial, que hasta julio se ubicó 2,5% por debajo del pico de febrero, generando un arrastre estadístico de 3,5% para el año. La recaudación tributaria también reflejó esta tendencia con una baja real del 2,3% en agosto.

El mercado reaccionó con mayor impacto sobre acciones y bonos que sobre el tipo de cambio, y los analistas coinciden en que el Gobierno busca mantener estabilidad hasta las elecciones del 26 de octubre, evitando sobresaltos cambiarios y financieros.