El sanjuanino que escaló el Himalaya conoció al presidente Javier Milei

Sergio Óscar Oro, que quedará en la historia por ser el primer soldado sanjuanino que subió al cordón montañoso del Himalaya, hace pocas horas él y sus compañeros volvieron a la Argentina y este jueves fueron recibidos por el presidente Javier Milei quien les agradeció por “dejar en alto el nombre de la Argentina”.

Los soldados visitaron al Presidente en la Casa Rosada. Cordial y sonriente, Milei le estrechó la mano a cada uno de los soldados y recibió como regalo la Bandera Argentina que llevaron hasta la cumbre.

Uno de los soldados le explicó al mandatario que la bandera que estaba enmarcada llevaba la firma de todos los hombres que participaron del ascenso. El mandatario agradeció el obsequio.

Luego el mandatario y los expedicionarios compartieron una charla en la que le contaron cómo fue la travesía. Allí destacaron que el grupo que viajó al Himalaya es una formación de elite con experimentados andinistas que estuvieron entrenándose especialmente para llegar a concretar la ascensión.

Estos integrantes del Ejército Argentino alcanzaron la cumbre del Monte Kun a 7.077 metros sobre el nivel del mar, en la Cordillera del Himalaya.