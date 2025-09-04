El Senado debate durante este jueves el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad y la oposición avanzó con los votos necesarios para rechazarlo. De esta manera, la decisión de Javier Milei quedó en riesgo de perder efecto, aunque el Presidente ya había anticipado que judicializaría la medida para impedir su aplicación.

La Cámara de Diputados había rechazado el veto el pasado 20 de agosto, con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones. En el Senado, la ley original había sido aprobada en julio con 56 votos positivos y ninguno en contra, lo que adelantaba un escenario desfavorable para el oficialismo.

El proyecto declaró la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027 y dispuso medidas para garantizar derechos fundamentales como salud, educación, rehabilitación, empleo y protección social. Además, estableció la actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, beneficios tributarios y mecanismos de financiamiento para prestadores de servicios.

Desde el Gobierno señalaron que la norma comprometía las metas fiscales y recordaron que el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera obligaba a especificar la fuente de recursos cuando una ley implicaba nuevos gastos. Por eso, las áreas jurídicas del Ejecutivo trabajaron en la estrategia judicial que se presentará tras la ratificación.

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que la ley representaba un impacto de entre 0,22% y 0,42% del PBI. Mientras tanto, el sector de prestadores reclamó la falta de actualización del nomenclador desde diciembre pasado y denunció la caída en los pagos, lo que reforzó el impulso político a la norma.

La sesión fue presidida por Victoria Villarruel y también incluyó el tratamiento de un proyecto para regular los Decretos de Necesidad y Urgencia, una propuesta de retiro anticipado para personal temporario y dos convenios internacionales con Francia y Austria.