El Senado inició este jueves el debate por la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), luego del veto firmado por el presidente Javier Milei. Con 63 legisladores presentes y 9 ausentes, la oposición logró quórum pasadas las 11 de la mañana y, cerca del mediodía, se habilitó la discusión formal.

La iniciativa había sido aprobada en agosto en la Cámara de Diputados y buscaba que los fondos de ATN fueran transferidos de manera automática y diaria a las provincias para atender emergencias y desequilibrios financieros. Sin embargo, el Ejecutivo rechazó la medida la semana pasada a través de un decreto presidencial.

El tratamiento en la Cámara Alta llega tras una jornada adversa para el Gobierno, ya que el miércoles la Cámara de Diputados votó en contra de los vetos a la ley de Financiamiento Universitario y a la ley de Emergencia Pediátrica. Una derrota en el Senado representaría un nuevo golpe político para La Libertad Avanza.

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, había anticipado la postura oficial contra el proyecto apenas asumió en el cargo, argumentando que el reparto automático limitaba la capacidad de decisión del Ejecutivo en la asignación de recursos.

La sesión continuará durante la jornada con la exposición de los distintos bloques antes de la votación final, que definirá si se mantiene o se rechaza el veto presidencial.