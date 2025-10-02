El Senado comenzó a sesionar desde las 10 de la mañana de este jueves con la decisión de rechazar los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y a la declaración de Emergencia en pediatría, con especial foco en el Hospital Garrahan.

Pese a que el gobierno de Javier Milei retomó en las últimas semanas el diálogo político y buscó mostrarse con sectores dialoguistas, el oficialismo no reune los votos necesarios para frenar la avanzada opositora. De esta manera, la Casa Rosada quedaría obligada a promulgar ambas normas y aceptar las insistencias del Poder Legislativo, lo que fue interpretado como otra derrota para el Ejecutivo.

El temario de la sesión fue definido en la reunión de Labor Parlamentaria e incluyó además la prórroga de la designación de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Misiones, y la ratificación de dos tratados internacionales.

Por otro lado, el cuerpo debatió el proyecto para otorgarle media sanción al Programa Alerta Sofía, iniciativa creada en 2019 por el Ministerio de Seguridad, bajo la gestión de la actual titular de la cartera, Patricia Bullrich. El plan busca difundir de manera inmediata y masiva la desaparición de menores de edad.