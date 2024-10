El presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, defendió la privatización de la compañía, argumentando que en su estado actual, la aerolínea no puede competir de manera efectiva en el mercado internacional.

También explicó que las condiciones económicas de la empresa en este presente impiden que pueda ofrecer mejores acuerdos a los sindicatos, lo que afecta su competitividad frente a otras aerolíneas en América y Europa.

Lombardo afirmó que la decisión del Gobierno de declarar la empresa sujeta a privatización mediante un decreto fue consecuencia de que el tema no logró avanzar en el Congreso. Ahora, el Congreso deberá tomar una decisión final sobre la aerolínea, según explicó y detalló Noticias Argentinas.

“Van a tener que escuchar, van a tener que decidir sobre el futuro de la compañía y, en base a eso, se dictará una ley. A partir de ahí, sí se podrá ir directamente a la privatización de Aerolíneas”, añadió.

Justificación de la privatización

El titular de Aerolíneas también subrayó que la plataforma del presidente Javier Milei siempre incluyó la privatización de empresas estatales como parte de su agenda. “Por eso que cuando comenzamos a trabajar, lo hicimos sobre la reducción del pasivo”, detalló.

Según Lombardo, aunque la aerolínea mejoró su situación financiera, con una reducción del pasivo de 280 millones de dólares en 2022 a 80 millones en 2023, esto no es suficiente para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

“Lo que hay que hablar con los sindicatos y lo que tienen que entender es que es una empresa que compite en el mercado mundial con las mejores compañías en América y en Europa. Nosotros tenemos que estar a la altura de esas compañías aéreas y los niveles de productividad que nosotros tenemos hoy no están a la altura del resto de las compañías”, exhortó.

Manifestó que “en general compañías aéreas 100 por ciento del Estado quedan muy pocas. Hay muchas con participación público privada, pero en general las compañías que hoy compiten con Aerolíneas Argentinas en Sudamérica, América, son privadas, el mercado ha cambiado, hoy lo que existe es una competencia feroz y las aerolíneas que compiten en estos mercados tienen que adaptarse a estos cambios”.

“Esto tiene que ver con cuestiones de personal y convenios colectivos que hacen que la situación se vea poco competitiva con el resto de las compañías. En eso hay que trabajar. Si la compañía no resuelve determinadas cuestiones relativas a estos puntos los oferentes no van a existir”, subrayó.

Se quejó en cuanto a que “la discusión paritaria está trabada de tal forma que no nos ayuda a que la compañía pueda seguir creciendo. Definitivamente nos encontramos en esta discusión porque los sindicatos no entendieron, lamentablemente, que la compañía tiene una situación económica en la cual no puede dar más de lo que no tiene”, aseveró.

Y aclaró que “en este contexto de país no podíamos llegar a lo que ellos querían. La compañía no está en condiciones de subsistir por sus propios medios y porque las pérdidas no van a poder ser mejoradas a corto plazo. El objetivo del gobierno es que el contribuyente no ponga más plata en Aerolíneas Argentinas”.