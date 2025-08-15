Un héroe inesperado fue el protagonista de un robo en Mar del Plata. Esto sucedió cuando dos ladrones armados intentaron asaltar a un vecino cuando estaba llegando a su casa.

Sin embargo, apareció Acero, un pitbull de 3 años que salvó a su dueño y obligó a los motochorros a huir de manera desesperada.

De acuerdo con lo que señaló el dueño del animal al medio 0223: “Estábamos mirando tele y escuchamos el golpe. Escuchamos gritos y salí, y el perro salió conmigo”. En ese momento gritó para que soltaran al muchacho y Acero corrió hacia los agresores. Tras ello, los ladrones escaparon sin poder ejecutar el robo.

Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona, que muestran cómo los delincuentes persiguen a la víctima y se alejan a toda velocidad al ver al perro.