La localidad bonaerense de Tristán Suárez se produjo un macabro hallazgo. Esto se debe a que encontraron el cuerpo de Claudia Scrazzolo, una mujer de 38 años. Estaba semienterrada en el patio trasero de una vivienda del barrio Santa Marta.

El descubrimiento se produjo en una propiedad ubicada en Alem al 169, luego de que la hija de la víctima denunciara haber visto un charco de sangre en una habitación. Según su relato, al salir al patio halló a su madre sin vida.

Cuando la policía llegó al lugar, encontró manchas de sangre y restos de barro en el interior de la casa. En el patio trasero observaron tierra removida y, tras excavar, dieron con el cuerpo de Scrazzolo envuelto en una sábana. De acuerdo con las primeras pericias, presentaba múltiples heridas de arma blanca que le habrían provocado la muerte.

Sin embargo, con el avance de la investigación, la adolescente de 15 años quedó como principal sospechosa del crimen y fue alojada en el área de neuropsiquiatría de la Unidad Penal de Ezeiza.

En paralelo, la justicia ordenó la detención de Fernando Ruiz Díaz, pareja de la menor, de 24 años, acusado de encubrimiento.

Quién era la víctima

Claudia Scrazzolo era reconocida en su comunidad por su pasión por el folclore. Integraba el Centro de Residentes Santiagueños de Esteban Echeverría Andrés “Chazarreta”, que en 2003 la distinguió con el título de “Donosa Santiagueña” en homenaje a su aporte cultural.

“Triste e inesperada noticia. Claudia Scrazzolo, nuestra hermosa Donosa Santiagueña 2003, falleció víctima de un hecho violento aún sin resolver. El dolor que nos embarga es muy profundo. Que su bella alma descanse en paz”, expresó la institución en un mensaje de despedida en sus redes sociales.

Además, se describía como amante de los viajes: en 2024 visitó Bariloche y en otras ocasiones compartió imágenes desde playas y de su paso por Colonia de Sacramento, en Uruguay. Madre joven, había tenido a su hija a los 23 años y solía publicar fotos con ella en sus redes sociales, donde mostraba la estrecha relación que tenían.