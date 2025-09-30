La investigación por el triple crimen de Florencio Varela, en el que fueron asesinadas Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), sumó este martes a su séptima y última detenida: Florencia Ibáñez, sobrina de Víctor Sotacuro Lázaro, uno de los principales acusados. Ambos serán indagados en las próximas horas.

Ibáñez, de 30 años, se presentó de manera voluntaria ante la Justicia y admitió que viajaba en el vehículo blanco que sirvió de apoyo en el secuestro y asesinato de las jóvenes.

Horas antes de quedar detenida, la mujer dio una entrevista a TN, donde brindó su versión de los hechos: “El auto es de mi tío Víctor, pero lo usamos los dos. Estaba con un amigo cuando él me dijo que tenía que ir a buscar a un pasajero hasta Florencio Varela y fuimos juntos”.

Según su relato, la noche del 19 de septiembre, ella, Sotacuro y un amigo en común pasaron primero por un kiosco cercano a la casa donde fueron asesinadas las víctimas.

“Teníamos que hacer tiempo. Víctor nos dijo que el pasajero iba a tardar tres horas en llegar. Ahí le pedí que nos llevara a mí y a mi acompañante. Nos dejó en Bajo Flores a las 12.48 y se fue”, sostuvo.

Ibáñez negó haber estado en el lugar del crimen y aseguró no conocer a las víctimas: “Voy a dar mi celular, el auto y hay cámaras que muestran la ruta que hice. No tengo nada que ver. A la hora que estoy volviendo del peaje también hay registros. Quiero que la fiscal vea todo esto”.

La mujer también habló sobre las acusaciones que pesan sobre su tío: “Víctor es mi tío. Está detenido porque dicen muchas cosas de él y de mi tía. Él se asustó y se fue. No conocemos a nadie vinculado al narcotráfico. Él es remisero y es muy buena persona”.

Además, denunció amenazas hacia su familia: “A mi tía ya la amenazaron y yo me estoy exponiendo mucho, pero quiero que dejen de decir pavadas”.

Uno de los elementos que complica a Ibáñez son los registros de peajes que vinculan al vehículo con los movimientos en la noche del crimen.

El abogado defensor de Sotacuro indicó que los registros de Telepase, a nombre de Ibáñez, ubican al auto en Dock Sud y San Cristóbal entre las 21:00 y las 00:00 del 19 de septiembre, lo que coincide con el tiempo en que, según la investigación, se trasladó a las víctimas.

Sotacuro fue detenido en Bolivia, adonde habría huido tras el crimen. Se lo acusa de ser el conductor del auto que seguía a la camioneta en la que viajaban las víctimas y que las trasladó hasta la casa donde fueron ejecutadas.

El vehículo, propiedad de la familia de Ibáñez, fue captado por cámaras de seguridad durante la noche de los homicidios. En el asiento del acompañante estaba la ahora detenida.

Con esta detención, ya son siete las personas arrestadas en el marco de la causa, que investiga homicidios agravados por femicidio y en contexto de narcotráfico. La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Carlos Adrián Arribas.