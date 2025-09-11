La provincia de Mendoza se paralizó el pasado miércoles 10 de septiembre, debido a que una adolescente llevó un arma cargada a su escuela y se atrincheró. Algo que llamó la atención fue que esa estudiante pidió en todo momento por una docente llamada Raquel.

Se trata de una profesora de la materia matemáticas, la cual fue identificada como Raquel Guiñazú. Si bien se rumoreó que la menor manifestó que esta educadora de 56 años le hacía bullyng, no hubo padres ni alumnos que confirmaran esta situación.

“Nos enteramos por Jimy, el preceptor, que la alumna que disparaba estaba buscando a Raquel. Ella estaba muy asustada al enterarse de que la estaba buscando”, declaró una alumna al medio Clarín.

Por otro lado, padres contaron que la docente es excelente aunque si es un poco estricta, pero nadie sustentó la versión del bullyng. Cabe destacar que desde que la menor empezó a pedir por la presencia de Raquel Guiñazú, los preceptos la sacaron rápidamente del aula junto con los alumnos para luego salir corriendo por unos viñedos que dan al fondo de la escuela.