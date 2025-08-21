La Justicia Federal detuvo este miércoles por la noche a Ariel García Furfaro, titular del laboratorio HLB Pharma y principal imputado en la causa por la distribución de fentanilo contaminado, que ya provocó casi 90 muertes en hospitales de todo el país. En el mismo procedimiento también quedaron detenidos sus dos hermanos, su madre y su abuela.

No es la primera vez que García Furfaro enfrenta problemas con la justicia. El 3 de septiembre de 2002 fue condenado a siete años de prisión por homicidio simple en grado de tentativa. El hecho se remonta a hace 23 años, cuando roció con alcohol y prendió fuego a Rafael Francisco Lupa Cayo, un empleado de su restaurante. La víctima sobrevivió, aunque sufrió graves quemaduras en el 65% de su cuerpo.

Cuatro años después de ingresar a la Unidad Penal N°9 de La Plata, y ya recibido de abogado, García Furfaro obtuvo la libertad. Su primer cliente fue un compañero de reclusión, Aníbal González Igonet, conocido como “El Loco del Martillo”, un asesino serial de mujeres que llevaba 43 años preso y que más tarde también recuperó la libertad.

Tras salir de la cárcel, García Furfaro inició un ascenso social sostenido en redes políticas, judiciales y comerciales. Sus primeros pasos estuvieron vinculados a una verdulería familiar en el barrio porteño de Flores, que luego se transformó en una cadena, y con el tiempo amplió sus negocios hasta convertirse en empresario farmacéutico.