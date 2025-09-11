Un hecho de presunta estafa sacude a un supermercado de La Plata, luego de que sus dueños denunciaran a dos empleadas por haberse apropiado de cerca de 7 millones de pesos mediante maniobras fraudulentas.

El caso se registró en un comercio ubicado en calle 72, entre 11 y 12, y salió a la luz este lunes, tras detectarse irregularidades en las operaciones de caja. Según trascendió, las trabajadoras habrían utilizado sus alias al momento de cobrar, lo que permitió que parte del dinero nunca ingresara a los circuitos bancarios de la empresa.

Las sospechas se confirmaron luego de revisar las cámaras de seguridad, donde los propietarios pudieron observar la metodología utilizada por las acusadas. Estiman que las maniobras se extendieron desde el 13 de julio y, en apenas 60 días, representaron un perjuicio económico cercano a los 7 millones de pesos.

Frente a la situación, los dueños del comercio resolvieron despedir a las empleadas y notificarlas de la denuncia penal en su contra, presentada en la comisaría local.

La Fiscalía en turno del Departamento Judicial La Plata abrió una causa por los delitos de estafa y robo. En ese marco, solicitó la revisión de los movimientos bancarios de las acusadas y el análisis detallado de los registros de las cámaras de seguridad del supermercado.