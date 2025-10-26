A partir de las 08:00 de este domingo 26 de octubre, todos los argentinos ya tenían la posibilidad de ir a votar en estas Elecciones Legislativas. En ese sentido, durante las primeras 4 horas de votación, votó el 23% del padrón electoral de todo el país.

Cabe recordar que para esta jornada, habían un total de 36.491.749 argentinos en condiciones de presentarse a sufragar. De ese total, aproximadamente ya habrían cumplido con su deber cívico unos 8.400.000 en toda la República Argentina hasta las 12:00.

En ese mismo sentido, en la provincia de San Juan se había realizado el primer corte alrededor de las 10:15 de la presente jornada. Hasta ese momento ya se habían presentado un 12% de los electores habilitados.

Esto quiere decir que, de los 620.823 sanjuaninos que podían presentarse a votar, son unos 74.500 los que ya lo hicieron hasta el horario mencionado anteriormente.