Este domingo 26 de octubre, los argentinos acuden a las urnas para participar de las elecciones legislativas 2025, en las que se renovarán 24 bancas del Senado y 127 de Diputados nacionales. Desde las 8 de la mañana y hasta las 18, los mayores de 18 años pueden emitir su voto en todo el país.

De acuerdo con los datos difundidos por la Cámara Nacional Electoral (CNE), hasta las 15 horas había votado el 41% del padrón, lo que refleja una leve baja en la participación respecto a los comicios de 2023 y 2021.

En las legislativas de medio término de septiembre de 2021, el porcentaje a esa misma hora era del 44,4%, aunque en aquel entonces aún regían algunos protocolos sanitarios vinculados a la pandemia.

Estas elecciones marcan además un hecho histórico: por primera vez se utiliza la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país, un formato que busca modernizar el sistema electoral, reducir costos y agilizar el escrutinio. En total, más de 36 millones de argentinos están habilitados para votar.

En el plano político, el presidente Javier Milei apuesta a consolidar un tercio de representación en el Congreso, con el objetivo de blindar sus vetos y sostener la gobernabilidad. En tanto, Fuerza Patria enfrenta una elección crucial en medio de la interna entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, que busca redefinir el rumbo del espacio con la mirada puesta en 2027.