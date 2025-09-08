El pasado domingo 7 de septiembre, se llevó a cabo unas nuevas elecciones legislativas en Buenos Aires. Hasta la mañana de este lunes se contabilizaron los votos del 98,96% de las mesas habilitadas, los cuáles arrojaron que el Peronismo superó por un 13,57% a La Libertad Avanza.

Los peronistas, reunidos en “Fuerza Patria”, se impusieron en provincia con un 47,28% de los votos. Esto se logró al imponerse en un total de seis de las ocho secciones electorales que se armaron para este acto eleccionario. Por el contrario, el oficialismo sólo logró imponerse en dos de ellas, quedando segundo en las restantes.

La diferencia más grande se registró en la Tercera Sección Electoral, la cual agrupa a casi 5 millones de personas repartidas en 19 partidos. Allí por ejemplo se engloba a Avellaneda, Florencio Varela, Lomas de Zamora, Lanús, Ezeiza, La Matanza, etc. Allí los peronistas obtuvieron un 53,9%, es decir más de un 25% por encima de La Libertad Avanza que sólo consiguió un 28,52%.​

Estos fueron los resultados, sección por sección:

Primera Sección Electoral (elige ocho senadores provinciales):

Fuerza Patria: 47,45%

Alianza LLA: 37,03%

FIT-U: 4,22%

Somos Buenos Aires: 4,15%

Unión y Libertad: 1,23%

Segunda Sección Electoral (se votan 11 diputados provinciales):

Fuerza Patria: 35,42%

Alianza LLA: 29,79%

Hecho: 23,95%

Alianza Potencia: 2,75%

Fit-U: 1,87%

Tercera Sección Electoral (elige 18 diputados provinciales):

Fuerza Patria: 53,9%

Alianza LLA: 28,52%

FIT-U: 5,67%

Nuevos Aires: 3,22%

Somos Buenos Aires: 2,85%

Cuarta Sección Electoral (elige siete senadores provinciales):

Fuerza Patria: 40,34%

Alianza LLA: 30,3%

Somos Buenos Aires: 19,92%

Alianza Potencia: 1,73%

Nuevos Aires: 1,71%

Quinta Sección Electoral (vota cinco senadores provinciales):

Alianza LLA: 41,68%

Fuerza Patria: 37.53%

Somos Buenos Aires: 11,26%

FIT-U: 2,5%

Alianza Potencia: 2,24%

Sexta Sección Electoral (define 11 diputados provinciales):

Alianza LLA: 41,74%

Fuerza Patria: 34,15%

Somos Buenos Aires: 11,38%

Alianza Potencia: 3,51%

FIT-U: 3,01%

Séptima Sección Electoral (elige tres senadores provinciales):

Fuerza Patria: 38,23%

Alianza LLA: 32,84%

Somos Buenos Aires: 15,17%

Alianza Potencia: 4,21%

FIT-U: 2,49%

Octava Sección Electoral (vota seis diputados provinciales):