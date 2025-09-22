En medio de la polémica por el veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica, las autoridades del Hospital Garrahan anunciaron un aumento salarial para su personal. A través de un comunicado difundido en redes sociales, el centro pediátrico confirmó que a partir de septiembre los profesionales recibirán un complemento mensual de $450.000, mientras que la planta administrativa percibirá $350.000.

“A partir de un proceso de ordenamiento y eficiencia administrativa, hemos logrado sanear sus cuentas, reducir gastos innecesarios y asegurar que los recursos se destinen a lo verdaderamente prioritario: sus equipos de salud y la atención de los pacientes”, indicaron las autoridades del hospital.

El comunicado también remarcó que “el Garrahan no está en emergencia” y que los resultados alcanzados responden a “una gestión transparente, que prioriza la eficiencia administrativa, la innovación tecnológica y la inversión en el capital humano”. Además, defendieron los recientes cambios en el Consejo de Administración, al sostener que buscan consolidar un liderazgo capaz de tomar “decisiones difíciles”.

En el mismo sentido, el texto concluyó: “El camino es claro: profundizar la administración responsable permitirá garantizar nuevos aumentos al equipo de salud en el futuro e invertir en infraestructura”.

Por su parte, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, respaldó la medida y destacó que el incremento se logró “gracias a una gestión eficiente”. En su cuenta de X afirmó: “Lo dijimos desde el principio: la plata para el personal estaba en el Hospital, pero mal distribuida”.

El funcionario también apuntó contra los privilegios que, según él, marcaron la gestión de años anteriores: “Durante décadas, los profesionales de la salud han estado mal remunerados. Hoy empezamos a revertir esa injusticia, reconociendo su esfuerzo y dedicación como corresponde”.