El colegio San José de Villa Cañás, Santa Fe, se prepara para marcar un hito educativo: el próximo 15 de agosto comenzará a funcionar Zoe, la primera docente creada con inteligencia artificial en Latinoamérica. El sistema utilizado será similar al que se utiliza en Canal 13 San Juan en distintos bloques noticiarios a lo largo del día.

La experiencia, aprobada por el Ministerio de Educación de Santa Fe, ofrecerá un curso extracurricular sobre inteligencia artificial y marketing destinado a los 160 alumnos del nivel secundario, con la posibilidad de incluir a estudiantes de sexto y séptimo grado.

La capacitación se desarrollará en ocho módulos virtuales de entre 8 y 15 minutos cada uno, disponibles por 15 días, y podrá cursarse tanto desde la escuela como desde casa, a través de WhatsApp o una aplicación móvil. Los docentes y directivos podrán monitorear en tiempo real el avance de cada alumno, identificar posibles retrasos y acompañar el proceso sin interferir en la interacción con Zoe.

La directora, Gabriela Farina, explicó que esta profesora virtual “no viene a reemplazar la mirada pedagógica ni a impartir clases de otras materias”, sino que está diseñada para trabajar metacognitivamente, poniendo a prueba si los estudiantes “saben que saben”. Quienes finalicen el recorrido recibirán un certificado oficial.

El proyecto es impulsado por Humanversum Academy, institución especializada en capacitación tecnológica con certificación universitaria. Su llegada al colegio fue posible gracias al empresario local Néstor Sesnich, ex padre de alumnos, quien detectó la necesidad de preparar a las nuevas generaciones para interactuar con inteligencia artificial y gestionó el contacto con el creador de Zoe, Chris Meniw.

Para garantizar la implementación, la comunidad educativa unió esfuerzos y contrató una conexión de internet satelital. Según Farina, esta experiencia busca que los jóvenes adquieran herramientas clave para el futuro, como manejar plataformas de autogestión e ingresar prompts de forma efectiva, habilidades cada vez más demandadas en el mundo laboral.

Aunque Zoe solo abordará temas de marketing e inteligencia artificial, su complejidad se adaptará al nivel y progreso de cada estudiante, ofreciendo un aprendizaje personalizado y pionero a 180 kilómetros de Rosario. La llegada oficial de la docente virtual será el 11 de agosto, pero las actividades comenzarán cinco días después, marcando un antes y un después en la educación argentina.