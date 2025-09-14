Un operativo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina terminó con el hallazgo de 85 kilos de cocaína escondidos en un camión que transportaba frutas. El procedimiento se llevó a cabo en la localidad de Taboada, sobre la Ruta Nacional N° 34, en Santiago del Estero.

Según informaron fuentes oficiales, la investigación se inició tras un trabajo coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. En ese marco, los agentes montaron un operativo cerrojo y detuvieron la marcha de un camión Scania color naranja con semirremolque, que circulaba con destino al Mercado Central en la provincia de Buenos Aires.

El vehículo estaba conducido por un hombre de 55 años, oriundo de Jujuy, quien declaró que trasladaba cajones de bananas y papayas desde la localidad de Perico. Sin embargo, durante la inspección con el perro policía “Yana”, el animal marcó la presencia de estupefacientes.

Al revisar la carga, los efectivos encontraron 70 ladrillos de cocaína ocultos entre las frutas, envueltos en nylon amarillo con franjas verdes. En total, el cargamento alcanzó los 85 kilos de droga, valuados en alrededor de 1.700 millones de pesos.