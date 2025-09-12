Tras diez días de intensa búsqueda, la policía encontró el cuerpo de Solange Sanabria Ventura, una joven de 25 años que estaba desaparecida desde el 1 de septiembre. El hallazgo se produjo en el departamento de su pareja, en la localidad bonaerense de Pilar.

Según informaron fuentes policiales, la víctima fue encontrada mutilada y envuelta en bolsas de residuos, en avanzado estado de descomposición. El descubrimiento ocurrió en un inmueble ubicado en la calle Rivadavia 757, sobre la peatonal y a metros del Banco Provincia, luego de que vecinos denunciaran al 911 por fuertes olores nauseabundos que provenían del segundo piso.

En el lugar, los efectivos confirmaron la presencia del cuerpo dentro de una bolsa de nylon, envuelta en frazadas y atada con sogas.

La pareja de Solange, Oscar Ángel Benítez (26), quedó detenido como principal sospechoso. Cuando la policía ingresó al departamento, el hombre fue encontrado intentando quitarse la vida con un serrucho, por lo que debió ser trasladado de urgencia al Hospital Central de Pilar bajo custodia policial.

El médico forense que intervino en el caso constató que la víctima presentaba mutilaciones en ambas piernas, a la altura de las rodillas, y en su brazo izquierdo. La justicia ordenó la realización de la autopsia para determinar las causas exactas de la muerte.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 10 de Moreno, que avanza con la recolección de pruebas en el marco de una causa que conmociona a toda la comunidad de Pilar.