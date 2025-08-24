Un escalofriante hallazgo conmocionó a los vecinos de Mar del Plata durante la noche del viernes, cuando efectivos policiales encontraron los cuerpos sin vida de dos hermanos en la casa que compartían, ubicada en Rawson al 2700.

La situación se descubrió luego de que una vecina alertara a la policía tras varios días sin recibir respuesta de los hermanos. “Si bien había un gran desorden en el interior, todo indica que está relacionado con las condiciones en las que vivían desde hace tiempo”, señaló una fuente oficial al portal 0223.

Agentes del Comando de Patrullas y personal de la Comisaría Segunda se dirigieron al domicilio, forzaron la puerta y, tras recorrer el pasillo, encontraron a los hermanos fallecidos. Según informó el medio local, los cuerpos no presentaban signos de violencia, y no se registraron ingresos forzados al hogar.

La Jefatura Departamental recopiló testimonios de allegados a las víctimas. Por el momento, la principal hipótesis apunta a muerte natural, aunque la investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.