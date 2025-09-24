El caso de las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza dio un giro escalofriante en la mañana de este miércoles al encontrarse dos cuerpos. Posteriormente, a las horas, se encontró un tercer cuerpo y, aunque todavía no han sido identificados, todo indicaría que son las tres jóvenes desaparecidas.

Los cadáveres se encontraron descuartizados en una casa allanada en la zona de Villa Vatteone, Florencio Varela. Se llegó al lugar por el impacto de un celular de una de las víctimas en una antena de la zona. La casa estaba ocupada por dos personas que limpiaban el lugar, en medio de un fuerte olor a lavandina, según indicaron fuentes policiales al medio Infobae. Además, se encontraron restos de sangre.

Por el caso, hay cuatro personas detenidas, entre ellos, una pareja de nacionalidad peruana que cayeron en un hotel alojamiento de la zona. Se cree que son los dueños de la casa allanada. Las otras dos personas son la pareja que fue encontrada limpiando el lugar.

La nueva hipótesis del caso, investigada por el fiscal Gastón Dupláa, es que las mujeres habrían sido asesinadas en el lugar en el contexto de una fiesta organizada por una banda vinculada a narcos de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, zona donde también apuntaron los celulares de las víctimas. Brenda y Morena tenían 20 años. Lara, apenas 15.