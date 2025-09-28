El mercado argentino de celulares experimentó una fuerte contracción en la última década: de las 13 millones de unidades vendidas en 2013, el volumen cayó a 6,5 millones en el último año. El fenómeno responde a la extensión en los ciclos de recambio, que hoy se ubican en un promedio de entre 3,6 y 4 años, según el analista Enrique Carrier. Factores como el encarecimiento de los equipos, la dificultad para financiar la compra y la falta de innovaciones disruptivas explican la caída.

“Los principales motivos para cambiar de celular siguen siendo las baterías agotadas o las roturas”, señala Carrier, quien agrega que la incorporación de funciones como el NFC puede acelerar la decisión de compra, pero no alcanza para generar un recambio masivo. Los usuarios buscan sobre todo cámaras de mejor calidad, más almacenamiento y autonomía de batería, aunque el precio y las facilidades de pago continúan marcando la diferencia. Mariángel Ghilardi, de ABECEB, remarca que “sin cuotas, el argentino posterga el recambio”.

El comportamiento de los consumidores se refleja en el auge del mercado de usados y reacondicionados, la reventa en ferias digitales y hasta en la costumbre de acumular teléfonos en los hogares. Esa práctica tiene un costado ambiental preocupante, ya que solo una fracción mínima de los dispositivos termina en procesos formales de reciclaje. Mientras tanto, marcas como Motorola lograron captar el 38,5% del mercado en 2024, con Samsung sosteniendo presencia en la gama alta y el avance de fabricantes chinos como Xiaomi, Infinix y Tecno en los segmentos medios y bajos.

La influencia de China es clave: además de abastecer gran parte de los bienes de consumo masivo, su capacidad de innovación rápida acorta los ciclos de moda tecnológica. Sin embargo, en Argentina los teléfonos se convirtieron en un bien durable y hasta en una “reserva de valor” para los compradores. El resultado es un mosaico particular: ventas reducidas, usuarios que estiran la vida útil de sus equipos y un deseo latente por el último modelo, que solo se materializa cuando el bolsillo o la financiación lo permiten.