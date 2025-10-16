Era buscada: identificaron el cuerpo encontrado y determinaron la causa de la muerte

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén confirmó, en la noche del miércoles, que el cuerpo hallado en un canal de riego en la zona de Valentina Norte pertenece a Azul Semeñenko, la trabajadora estatal trans de 49 años desaparecida desde el 25 de septiembre.

El hallazgo se produjo el martes por la tarde, cuando una pareja que paseaba con sus perros advirtió la presencia del cuerpo en el barrio Valentina Norte Rural. De inmediato, se dio aviso a la Policía y se montó un operativo para resguardar la zona y recolectar pruebas.

Según el informe preliminar de autopsia del Cuerpo Médico Forense, Azul murió como consecuencia de heridas punzocortantes en el tórax y los brazos. También se constataron fracturas en el rostro, lo que refuerza la hipótesis de una muerte violenta. El cuerpo, además, estaba envuelto en plásticos y presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que dificultó las tareas de extracción.

La causa está a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi, de la unidad de Delitos contra las Personas, quien trabaja junto al Departamento de Seguridad Personal de la Policía provincial. En tanto, el fiscal jefe Agustín García y la titular del Servicio de Atención a la Víctima y Testigos, María Laura Ciallela, se reunieron con familiares de la víctima para informarles los avances de la investigación.

Azul había sido vista por última vez el 25 de septiembre, cuando concurrió a un turno médico en el hospital Castro Rendón. Desde entonces, se desarrolló un amplio operativo de búsqueda que incluyó rastrillajes en el río Limay y en la Península Hiroki, donde se había detectado por última vez la señal de su celular. El cuerpo fue encontrado finalmente a unos 20 kilómetros de ese punto.

Fuente: La Mañana de Neuquén