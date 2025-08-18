Un hecho conmocionó a la comunidad de Rodeo del Medio, Mendoza, este lunes por la mañana. Eliberto Cuz Cardozo, quien ese mismo día cumplía 60 años, murió atropellado mientras paseaba a su perro. El conductor del vehículo se dio a la fuga, pero la escena quedó marcada por la fidelidad del animal, que no se separó del cuerpo de su dueño ni cuando llegaron la Policía y los médicos de emergencias.

El accidente ocurrió minutos antes de las 7 en la intersección de las calles Roma y Don Bosco, en el barrio Colonia Bombai. Cuz Cardozo fue embestido mientras cruzaba la calzada y quedó tendido en el suelo. Cuando el personal médico arribó al lugar, ya había fallecido a causa del impacto.

Según confirmaron fuentes policiales, junto a la víctima permanecía su perro, que se mantuvo a su lado en todo momento, generando una imagen desgarradora para los testigos y los uniformados. Incluso durante el traslado del cuerpo en el móvil policial, el animal no se apartó.

Las primeras pericias revelaron que el conductor del vehículo escapó de la escena sin asistir a la víctima. En el lugar se hallaron restos de vidrios y plásticos rotos, que podrían pertenecer al rodado involucrado.

Personal de la Policía Científica trabajó en el sector para recabar pruebas, mientras que la fiscalía a cargo del caso ya solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de identificar al vehículo y reconstruir cómo se produjo el choque.