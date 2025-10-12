Un impactante video registró el momento exacto en que la Policía de Entre Ríos detuvo a Pablo Laurta, el hombre uruguayo acusado de asesinar a su ex pareja y a su ex suegra, mientras planeaba huir con su hijo de cinco años. La captura se produjo este domingo en un hotel de Gualeguaychú, tras un operativo vinculado con una orden internacional de captura de Interpol.

En las imágenes, se ve al sospechoso siendo esposado y trasladado en silla de ruedas hacia la fiscalía local. Laurta estaba fuertemente custodiado durante el procedimiento, que se realizó en conjunto entre fuerzas policiales de Entre Ríos y equipos judiciales, con el objetivo de frenar su escape hacia Uruguay.

El hombre era buscado por la justicia cordobesa por los asesinatos de Luna Giardina, su expareja, quien recibió un disparo en la cabeza, y de su ex suegra, Mariel Zamudio. Tras cometer los crímenes, Laurta habría secuestrado al niño y huyó en un taxi rumbo al norte del país. El menor fue encontrado ileso en el hotel donde el acusado estaba alojado.

La investigación también apunta a que Laurta tenía antecedentes por violencia de género, y se analiza si estaba organizando su fuga hacia la frontera con Uruguay al momento de la detención. La Fiscalía de Violencia Familiar y de Género Nº2 de Córdoba está a cargo del caso, con la colaboración de organismos provinciales e internacionales que actúan bajo protocolos de alerta activa.