Las estafas virtuales ya son una moneda corriente. Cada vez son más frecuentes y los ciberdelincuentes emplean estrategias cada vez más sofisticadas para acceder a cuentas personales. En la actualidad, una de las modalidades más utilizadas es el phishing.

Este término, asociado a la delincuencia en línea, define el procedimiento mediante el cual los atacantes buscan obtener información sensible de sus víctimas a través de mensajes electrónicos con apariencia legítima. En los últimos meses se han detectado nuevas variantes que, a diferencia de antes, no distinguen edades. Fuentes consultadas señalaron que estos mensajes suelen incluir palabras clave diseñadas para captar la atención de las personas.

Algunos de esos términos son: “urgente”, “premio”, “dinero” o “sorteo”. Estas palabras encierran promesas de recompensas rápidas o advertencias sobre supuestos problemas con la cuenta, logrando así atraer la atención de la víctima.

Los especialistas explican que este método es una de las técnicas más frecuentes utilizadas por los ciberdelincuentes para vaciar cuentas bancarias. El atacante envía un correo electrónico, un SMS o un mensaje de WhatsApp que impulsa al destinatario a abrir enlaces y entregar sus datos personales.

La dinámica del phishing está pensada para que la v��ctima actúe con rapidez y sin cuestionamientos. Los expertos en ciberseguridad advierten que las palabras elegidas por los delincuentes no son aleatorias: el objetivo es llevar al usuario a tomar una decisión impulsiva.

La cantidad de personas expuestas a estos ataques creció junto con la digitalización de las gestiones bancarias y comerciales. Otro aspecto que destacan los reportes es la popularidad de las compras online y la proliferación de mensajes que aparentan provenir de comercios o pasarelas de pago reconocidas. Los atacantes se valen del contexto cotidiano, lo que hace que el mensaje pueda pasar fácilmente desapercibido.

Muchos expertos subrayan la prevención como mejor defensa: desconfiar de mensajes que prometen premios o que piden actuar con urgencia puede evitar un fraude millonario.